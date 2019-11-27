大健　恒指公司任重道遠

指數公司對引領市場資金流向起了重要的作用。

剛過去的周日，可說是香港股市的大日子，因為正好是恒生指數向公眾發布五十周年。說到恒指的歷史時我也有一份特別的情感，因為當年還是財經記者時，曾參與製作一個恒指四十周年特稿，親眼見過一些恒指的重要歷史文檔。

10年前有機會與現在的恒生指數有限公司行政總裁關永盛進行訪問，他不但提到恒指的歷史，如在1960年代時，恒生銀行的研究部應高層要求設計了恒指作內部參考，並以1964年7月31日為基準日，直至1969年11月24日才正式公開。

最喜出望外的是，關永盛特意在他公司的歷史檔案庫內找出幾份重要歷史文件，包括恒指成立初期載有恒指點數的研究報告，以及當時讓同事手抄成分股價格並計算指數的表格。

惟近期市場較關注的是恒指會否納入同股不同權公司和第二市場上市股票。我相信恒指會考慮「代表性」之外，最重要還是市場的期望。

正如最近接觸的機構投資者問我，那隻大型中資科技股來港作第二上市，可透過哪幾隻ETF間接買入這隻股票？投資者需求會漸影響產品供應商選擇所掛鈎的指數，而從產品供應商收取指數使用授權費正是指數公司的主要收入。你認為指數公司會如何抉擇？

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。