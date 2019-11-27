陳樂怡 同程藝龍市場滲透力高
2019年11月27日 00:38
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市場憧憬中美將快達成貿易協議，隔晚美股做好，帶動港股高開。惟大市後勁不繼，27,000點得而復失。恒指收報26,913點，跌79點。國指報10,617點，跌11點。MSCI於港股收市後第3次擴大A股在MSCI指數的權重，加上阿里巴巴(09988)首掛，大市成交急增至1,330億元。阿里巴巴收報187.6元，較招股價176元高6.6%。蒙牛(02319)宣布收購澳洲乳品及飲料公司，股價漲3.0%，為表現最佳藍籌。
內房股個別發展，但整體走勢仍反覆向上。事實上，內地上周調低1年期及5年期以上LPR，市場解讀為內地將放寬貨幣政策的信號。而5年期以上LPR作為居民房貸利率的重要參考標準，下調5年期以上LPR料有助於釋放房屋需求。在經濟下行壓力日增的情況下，房地產調控政策預計會有放鬆空間。再加上近期數個月房地產銷售強勁，資金加快回籠，亦有助改善其資產負債表。預計內房股短期續向好，建議關注中國海外發展(00688)及世茂房地產(00813)。
展望後市，市場持續關注中美貿易談判進展。而《香港人權與民主法案》的簽署期限為12月3日，美國總統特朗普的最終決定備受關注。預期中美礙於政經壓力，兩國關係將維持鬥而不破，因此特朗普未必會立刻採取太大動作，但人權法對投資情緒仍然是一大隱憂，或會限制港股上升空間。大市主要阻力位為250天線(27,456點)。另一方面，中國將會在本周五公布11月官方製造業PMI，投資者可從以得知中國最新經濟狀況。
個股推介方面，同程藝龍(00780)第3季收入按年增加22.3%至20.6億元人民幣；經調整溢利按年增長33.2%至4.19億元人民幣。集團第四季度的前景指引也令人鼓舞。整體收入增長預計將同比增長25至30%。事實上，憑藉微信小程序，同程藝龍已在騰訊旗下平台建立多元化的流量渠道，並已有效滲透至低線城市，第3季63.3%的新增付費微信用戶來自三線或以下城市，成為未來盈利增長的主要驅動。建議買入，目標價14.50元，跌穿11.50元止蝕。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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