陳樂怡　同程藝龍市場滲透力高

展望後市，市場持續關注中美貿易談判進展。而《香港人權與民主法案》的簽署期限為12月3日，美國總統特朗普的最終決定備受關注。預期中美礙於政經壓力，兩國關係將維持鬥而不破，因此特朗普未必會立刻採取太大動作，但人權法對投資情緒仍然是一大隱憂，或會限制港股上升空間。大市主要阻力位為250天線(27,456點)。另一方面，中國將會在本周五公布11月官方製造業PMI，投資者可從以得知中國最新經濟狀況。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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