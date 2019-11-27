袁沛儀　貿談現變數　商幣偏軟

特朗普近期的言論似乎暗示中美貿易關係再次出現變數，市場繼續觀望後市發展，避險貨幣轉趨中性偏強，美元兌日圓下望108.20，美元兌瑞郎下望0.99。

商品貨幣走勢略受影響，加上澳洲及新西蘭基本面持續疲弱，料澳元及紐元分別下試0.6720及0.6330。油組消息淡靜加上俄羅斯有意增加出口量，料紐油下望54美元，布油下望60美元，加元應反覆偏軟。不過，美元兌加元技術上觸及保力加通道頂，料先見技術調整，下試1.3210後才繼續升勢。

美國消費信心指數略回落，但仍處於近年較高水平，可見內需仍靠穩，料今晚將公布的核心通脹數據只見橫行，對美元影響有限，美元在98附近窄幅上落。

德國消費信心指數大幅回落，料明日公布的通脹數據在低位徘徊，估計歐元下望1.0990。英國方面，目前觀望大選結果，根據民調顯示保守黨支持度仍拋離工黨，料前者繼續主導國會，脫歐進程應見順利。估計英鎊短線反覆試破近周高位1.3010。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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