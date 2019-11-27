王昕媛　華領大跌實屬「錯殺」

覆盤股價，我們會發現，在公司公布最新的單藥治療24周結果後，股價連續3天出現大跌，累跌四成，出貨的主要以歐美基金為主，他們對於數據的解讀過分悲觀，這也是其後帶動股價單日反彈20%以上的理由，給了部分投資者在錯殺中「撿皮夾子」的機會。

回顧一下的Dorzagliatin單藥III臨床研究(HMM0301)核心結果，我們發現，Dorzagliatin單藥治療24周後，糖化血紅蛋白(HbA1c)從基線8.35%下降了1.07%，安慰劑組從基線8.37%下降了0.5%。市場的拋售的核心之一是對於安慰劑組下降0.5%的疑惑，認為數值偏大。

然而，首先，參考《中華糖尿病雜誌2015年1月第7卷》中《中國2型糖尿病患者中的安慰劑效應》，「中國2型糖尿病患者安慰劑對HbA1c降低均值高達0.33%」，這充分說明內地病人飲食結構和西方的差異性、生活習慣和西方的差異性。第二，治療組HbA1c從基線降低了1.07%，優於大多數雙盲安慰劑獲得的DPP-4/SGLT-2的數據對照研究。第三，目前已經III臨床研究揭盲，未來open label實驗下，風險幾乎為0。第四，不要忘記，公司的這款新藥，最核心的技術在於對於Beta細胞的機能修復。我們看到，血糖穩態控制率方面，HbA1c治療達標且同時無低血糖事件發生。同時，在Dorzagliatin組達到45%，顯著高於安慰劑組21.5%達標率(p< 0.0001)。

那麽，目前這個階段我們需要關注公司的哪些數據呢？我們認為，第一，需要關註明年2季度公布的針對這次HMM0301臨床研究的52周數據，風險幾乎為0。第二，針對二甲雙胍聯用的HMM0302臨床研究的24周數據，預計入組病人766例，階段數據有望在明年6月份召開的ADA大會前公布數據。第三，關注明年3季度公布的HMM0302臨床研究的52周數據，屆時公司將提交NDA申請，整體公司估值有望提升且盈利前景更為光明。

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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