歐股窄幅上落　金巴斯急跌7%

歐股收市窄幅上落。英國富時100指數收報7,403點，升6點或0.09%；法國CAC指數收報5,929點，升4點或0.08%；德國DAX指數收報13,236點，跌10點或0.08%。

報道指，中美貿易談判代表周二打了一次電話，雙方討論了解決共同關心的核心問題，就如何解決相關問題達成了共識。

英國外賣公司Just Eat敦促其股東拒絕Prosus提出的63億美元的收購要約，稱另一項Takeaway.com的提案更適合公司。Just Eat股價收跌0.13%；Prosus升0.2%。

跨國餐飲業集團金巴斯(Compass Group)股價急跌7.51%，公司2019財年的稅前利潤下降了3.3%至14.7億英鎊，並表示儘管對歐洲的宏觀環境仍持謹慎態度，但對下一財年業績保持樂觀的。

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