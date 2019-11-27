美股續破頂！高盛料標指明年再升逾8%

外媒報道，高盛發表報告指，在基礎情況下，投資者的樂觀情緒將推動美股標指在明年初上升5%，其後預期市場走勢平穩，主要是觀望大選，而當大選過後，標指明年底將進一步上升至3,400點，較目前水平高約8.4%。

標指周二收報3,140點，升6點或0.22%，再創收市新高。

高盛預期，如果共和黨和民主黨人共同執掌聯邦政府，市場表現將會更好。該行預期，民主黨人勝出總統大選的機會率是54%。

不過，如果美國總統特朗普的減稅政策有轉變，可能會對股市有負面影響。

標指企業的有效稅率由2017年的27%，大降至2018年的19%，令企業盈利有43%的升幅是來自減稅政策。高盛預期，如果明年減稅政策被逆轉，標指可能較現水平跌約17%。

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