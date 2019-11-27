美股收市：3大指數創新高　道指升55點

中美貿易談判進展正面，刺激美國股市3大指數再創收市新高。道指收報28,121點，升55點或0.2%；標指收報3,140點，升6點或0.22%；納指收報8,647點，升15點或0.18%。

據報，美國白宮顧問康韋(Kellyanne Conway)表示，中美兩國在貿易協議的第一階段已接近達成協議，此前兩國的高級談判代表通電話並同意繼續就剩餘問題開展工作。

美國總統特朗普表示，美國正努力與中國達成貿易協議，正處於最後的難關之中，但與此同時，他表示，美國希望看到香港有民主。

雖然美股接連創新高，但摩根大通在一份報告中稱，有數據顯示，2019年股市和債市的資金流出量已達2,150億美元，高於2008年金融危機期間的2,090億美元。

該行分析稱，儘管今年股市表現強勁，但散戶投資者仍不願參加股市反彈，散戶是股市上漲的阻力，惟他們的資金流出量，已超過了2008年金融危機以來最嚴重水平。

不過，高盛發表報告指，在基礎情況下，投資者的樂觀情緒將推動美股標指在明年初上升5%，其後預期市場走勢平穩，主要是觀望大選，而當大選過後，標指明年底前將進一步上升至3,400點，較目前水平高約8.4%。

個股方面，電子產品零售商百思買(Best Buy)上季同店銷售增長1.7%勝預期，股價收漲9.86%。

服裝品牌Abercombie & Fitch上季每股賺23美仙，略差過預期，收入及同店銷售亦遜預期，股價急挫2.57%。

惠普企業(HP Enterprise)第4季度虧轉盈，賺4.8億美元，勝預期，股價收跌8.48%。

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