新股專輯：康龍化成人人有份 捷隆控股下限定價
2019年11月27日 06:58
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康龍化成以招股價上限定價。(互聯網)
兩隻新股公布招股結果，其中內地醫藥研發平台康龍化成(03759)發售價定為每股39.5港元，為招股價上限，淨籌43.441億元。認購一手(100股)中籤率100%。是次香港公開發售錄得超額認購113.23倍，而國際發售股份已獲大幅超額認購。
至於睡衣及家居便服代工生產商(OEM)捷隆控股(01425)發售價定為每股0.4元，為招股價下限，淨籌6,900萬元。認購一手(5,000股)中籤率21%，最少認購30手(即15萬股)始穩獲一手。是次香港公開發售錄得超額認購12.96倍，而國際發售股份已獲中度超額認購。
上述股份將於周四(28日)於主板掛牌。
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