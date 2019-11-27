地產專題：新界居屋連環冧價　雍盛苑開放式售278萬

樓市吹淡風，除了私人住宅跌價外，樓價較相宜的新界已補價自由市場居屋，亦接連出現冧價個案。天水圍天頌苑兩房戶呎價僅售8,534元，創屋苑今年同類市場呎價新低，至於粉嶺雍盛苑開放式單位，亦只售278萬元，為六月爆發示威衝突後最低。

中原文家輝表示，上述天頌苑M座低層12室，實用面積539方呎，最初開價520萬元，終減價60萬元，以460萬元成交，售價跌返去年底水平。至於新買家為區內上車客，已睇樓近一年時間，一直以「睇定啲」心態留意樓價。近日見價格回落，遂再出動覓盤，惟符合預算單位不多，最後轉投已補價居屋市場。

他續稱，同類兩房近期做價均接近500萬元，而自由市場居屋價格雖較私樓有約一成折讓，但近日成交仍較緩慢，天頌苑本月暫只有兩宗買賣。事實上，屋苑已補價放盤並不多，上址售出後只餘下5個，入場費約480萬元，業主一般提供約3%議價幅度。

新界東也出現多宗低價居屋成交，該行洪文鋒表示，上述售出的雍盛苑為A座極低層21室，實用面積211方呎，開價285萬元，最後略減7萬元售出，呎價13,175元。而屋苑一個面積更小的低層開放式戶，於本月初以289萬元售出，若以此比較，不足一個月跌價3.8%。

同區居屋景盛苑錄劈價個案，利嘉閣郭敏輝表示，該項目B座中層8室，原叫價430萬元，經議價後減約14萬元，獲買家以416萬元購入。上址實用面積546方呎，以兩房設計，呎價7,619元。

世紀21奇豐莊瑞生則指出，馬鞍山錦英苑K座低層4室三房戶，實用面積554方呎，開價600萬元，減至565萬元售出，呎價10,199元，低市價約6%。他稱，全區已補價居屋三房單位放盤叫價最平600萬元，上述單位做價「超筍」。

至於拍賣場上也有自由市場居屋以低估價易手。環亞拍賣指出，沙田康林苑B座中層1室，實用面積401方呎，拍賣開價400萬元，終以440萬元拍出，呎價10,973元。該單位估值約480萬元，是次售價低約8.3%。

此外，個別未補價第二市場項目剛錄得今年首宗買賣。萬方地產葉搏麟透露，居屋嘉徑苑A座中低層2室三房戶，實用面積650方呎，放盤兩周，減價8萬元，以710萬元沽，呎價10,923元。

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