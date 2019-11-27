信達生物抗腫瘤藥I期臨床研究在中國完成首例患者給藥

該臨床研究是一項在中國開展的評估IBI-315治療HER2表達的晚期實體惡性腫瘤受試者的I期臨床研究，其研究目的為評估IBI-315單藥及聯合化療在晚期實體惡性腫瘤受試者中的安全性、耐受性、初步有效性和II期研究推薦劑量(RP2D)。

當前，IBI-315是全球首個進入臨床開發階段的PD-1/HER2雙特異性抗體，其將靶向治療與免疫治療作用機制相結合，以潛在提高抗腫瘤活性並增強抗腫瘤有效性。

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