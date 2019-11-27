【市前重點睇】美股連日破頂 日圓企109水平
2019年11月27日 07:46
東網電視更多新聞短片
●美匯指數低見98.25，港匯反覆見7.8288，離岸人民幣(CNH)高見7.0134，日圓兌美元於109徘徊，歐元報1.1022，英鎊見1.2861，金價跌至1,439.9美元低位。布油處64.27美元，紐油報58.23美元。道指期貨下跌。中國今日公布10月份規模以上工業企業利潤。
●美股三大指數再創收市新高。道指收報28,121點，升55點或0.2%；標指收報3,140點，升6點或0.22%；納指收報8,647點，升15點或0.18%。https://bit.ly/2XP5EIR
-據報美國白宮顧問康韋稱，中美兩國已接近達成第一階段貿易協議。
-美國總統特朗普表示，美國正努力與中國達成貿易協議，正處於最後的難關之中。同時，美國希望看到香港有民主。
●聯儲局理事布雷納德認為，美國經濟所面臨的風險仍以下行為主，但市場情緒已得到改善。
●美經濟現隱憂！10月貿赤意外縮，進口銳減至兩年低。https://bit.ly/2KUr2aw
●美國10年期國債孳息率跌1.37點子，報1.7414厘。
●即月恒生指數夜期收報26,920點，跌58點，高水6點，成交13,494張。
●港股ADR指數收報26,936點，升22點。
●紐約期油收報每桶58.41美元，升0.4美元或0.69%；布蘭特期油收報每桶64.27美元，升0.62美元或0.97%。
●紐約期金收報每安士1,456.9美元，升3.4美元或0.2%。
●英國富時100指數收報7,403點，升6點或0.09%；法國CAC指數收報5,929點，升4點或0.08%；德國DAX指數收報13,236點，跌10點或0.08%。https://bit.ly/2DgyZCC
●歐盟指出，中國出口商可能逃避耐蝕鋼關稅，將就此展開調查。
●巴西雷亞爾兌美元跌至歷史低位後，巴西央行三個月來首次干預外匯市場，拋售美元以支持當地貨幣。
●地產專題：新界居屋連環冧價，雍盛苑開放式售278萬。https://bit.ly/33n63mT
●港交所有機翻啅？倫交所股東正對收購Refinitiv投票。https://bit.ly/2KYz0PT
●南岸中期多蝕15%，六年半累虧82億。https://bit.ly/2OQwDQl
－－－－－－
其他精彩新聞：阿里首掛每手賺1160元 市值4萬億超騰訊
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。