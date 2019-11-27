【市前重點睇】美股連日破頂　日圓企109水平

●美匯指數低見98.25，港匯反覆見7.8288，離岸人民幣(CNH)高見7.0134，日圓兌美元於109徘徊，歐元報1.1022，英鎊見1.2861，金價跌至1,439.9美元低位。布油處64.27美元，紐油報58.23美元。道指期貨下跌。中國今日公布10月份規模以上工業企業利潤。

-據報美國白宮顧問康韋稱，中美兩國已接近達成第一階段貿易協議。

-美國總統特朗普表示，美國正努力與中國達成貿易協議，正處於最後的難關之中。同時，美國希望看到香港有民主。

●聯儲局理事布雷納德認為，美國經濟所面臨的風險仍以下行為主，但市場情緒已得到改善。

●美國10年期國債孳息率跌1.37點子，報1.7414厘。

●即月恒生指數夜期收報26,920點，跌58點，高水6點，成交13,494張。

●港股ADR指數收報26,936點，升22點。

●紐約期油收報每桶58.41美元，升0.4美元或0.69%；布蘭特期油收報每桶64.27美元，升0.62美元或0.97%。

●紐約期金收報每安士1,456.9美元，升3.4美元或0.2%。

●歐盟指出，中國出口商可能逃避耐蝕鋼關稅，將就此展開調查。

●巴西雷亞爾兌美元跌至歷史低位後，巴西央行三個月來首次干預外匯市場，拋售美元以支持當地貨幣。

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