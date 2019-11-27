【即市分析】何解美團勝騰訊？
2019年11月27日 09:05
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港股昨日(周二)主板成交急增至1,330億元，唔知以為有乜大件事，知道就笑三聲。事關成交上升主因是MSCI季度檢討於昨日收市後生效，被動基金換貨所致，當然，阿里巴巴(09988)上市、美股周初三大指數創新高，以及中美貿易談判再有起色，亦是推動成交之因素。
不過，恒指其實「旺丁不旺財」，單日先高後低，最終跌79點報26,913點，咁又難怪，中美拖拖拉拉一段日子，中間不時傳出好消息，但最終都只聞樓梯響，所以資金未到最後一刻都唔敢相信會成事，造成投資者在部署策略時只以短炒為主，這亦是兩萬七關暫時未能攻破的關鍵。
睇番全場焦點的阿里巴巴，第一日上市股價收報187.6元，較招股價176元高約6%，成交金額139億元。相對地，作為同業的騰訊(00700)，受到市場出現「代替品」所累，走勢繼續偏弱，反之美團點評(03690)就愈升愈有，昨日更首次以紅底價收市，單日升2.5%報100.8元，短期只要守住百元關，後市再上機會唔細，可伺機而動，目標價睇110元，跌穿10日線約96.5元止蝕。
東方產經專欄作者 古勝
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