【即市分析】何解美團勝騰訊？

不過，恒指其實「旺丁不旺財」，單日先高後低，最終跌79點報26,913點，咁又難怪，中美拖拖拉拉一段日子，中間不時傳出好消息，但最終都只聞樓梯響，所以資金未到最後一刻都唔敢相信會成事，造成投資者在部署策略時只以短炒為主，這亦是兩萬七關暫時未能攻破的關鍵。

東方產經專欄作者 古勝

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