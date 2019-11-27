港股26900關爭持 阿里及美團創新高 中生製藥捱沽
2019年11月27日 09:20
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港股窄幅上落，恒生指數曾跌47點，暫於26,900水平爭持。國企指數靠穩，主板成交220億港元。
騰訊升0.8%支撐大市。阿里巴巴再升2.8%，創192.8元新高，市值突破4.1萬億元。美團點評亦創104.7元新高，暫維持2.8%升幅。
其他藍籌股個別發展，港鐵升2.5%表現最佳；瑞聲科技升近2%緊隨其後。中國生物製藥季績遜預期，股價跌逾4%，是表現最差藍籌。內需股中國旺旺及蒙牛乳業跌1.5%及1.1%。
重磅股繼續牛皮，滙豐控股升0.2%；中國平安及香港交易所靠穩；建設銀行、工商銀行及友邦保險跌0.1%；中國移動跌0.3%。
【09:20】阿里巴巴升上190元 地產股做好
中美貿易談判進展理想，美股連日破頂；港股開市升29點，恒生指數報26,943點；國企指數高開10點，報10,627點。
阿里巴巴承接其ADS升勢，股價高開1.3%，報190港元，創新高，市值增至4.06萬億元。
重磅藍籌表現牛皮，騰訊升0.4%；滙豐控股及中國移動升0.3%；中國平安及建設銀行靠穩；工商銀行跌0.1%；友邦保險跌0.4%。
地產股有買盤，新世界發展升2.3%，是表現最佳藍籌；恒隆地產升1.1%；長實、新鴻基地產及信和置業升0.5%至0.7%。
醫藥股持續回吐，中國生物製藥業績遜預期，股價跌2.7%；石藥集團跌1.1%，是表現最差兩隻藍籌。
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