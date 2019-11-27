A股快報：三大指數偏軟　煤炭股報跌

中美兩國據稱已接近達成第一階段貿易協議；內地股市仍向下走，滬綜指低開1點或0.06%，報2,905點；深成指低開34點或0.35%，至9,643點；創業板指數低開7點或0.47%，報1,671點。

板塊方面，煤炭股跌0.4%，地產及鋼鐵股齊跌0.3%，金融股偏軟；而水泥及次新股靠穩，釀酒股升0.4%，船舶製造股領升0.6%。

中金預計，明年內地上市銀行淨利潤將增長6.8%，其中招商銀行、平安銀行、光大銀行及寧波銀行等或實現較快的增長。上述股份分別升0.5%、0.1%及0.2%，而寧波銀行則低開0.07%。

浙商銀行低開3%，至4.81元人民幣(下同)，再次跌穿招股價4.94元。

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