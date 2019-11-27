【即市分析】零售股彈唔彈得起？

從基本面睇，中美貿易戰對行業的打擊，其實比「內憂」為細，事關就算外患未解決，相信民眾都仲可以在本地消費；反之，現時真係行出街都驚有危險，尤其是賣食品的行業就更加冇運行，最重要是，這類環境因素並非商家們所能控制，故本地零售股之前愈跌愈有，其實事出有因。

此外，在政治危機下，人身安全亦受威脅，多國對香港發出旅遊警示，對旅遊業打擊非同小可，而部分零售企業正正以外國及內地旅客作為主要目標客戶，故盈收直接受打擊。事實上，只要大家近期親身到消費旺區，都明顯見到大多數店舖內顧客稀少，連一向多人到爆的兩個主題公園，近期都唔係高朋滿座，就知道香港消費市道有幾差。

策略上，雖然六福、周大福、周生生及莎莎等零售股股價近期都開始見底回升又或跌勢喘定，加上往績市盈率介乎6至14倍，估值唔算太貴，但考慮到行業前景仍然唔樂觀，故就算板塊短線反彈，都係建議大家當睇唔到，因為值博率實在太低！

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