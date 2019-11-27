申報不合規！花旗英國部門遭罰款4400萬鎊

外媒報道，英國審慎監管局(PRA)表示，已對花旗集團英國業務部門處以4,400萬英鎊(4.43億港元)罰款，原因是其監管申報不合規。

PRA指出，在2014年6月19日至2018年12月31日期間，花旗環球金融有限公司(Citigroup Global Markets Limited)、花旗銀行(Citibank N.A.)倫敦分行及花旗銀行歐洲公司(Citibank Europe PLC)英國分行，並未向監管機構提交完整或準確的監管報告。PRA隸屬英倫銀行。

報道引述花旗一發言人稱，公司已徹底改正了當局指出的問題，並儘早就此事達成和解。但PRA表示，花旗提交的報告中存在重大錯誤，不能作為監管部門準確判斷花旗資本或流動性狀況的可靠資訊來源。花旗一直符合其對資本和流動性的要求。

同時，PRA表示，花旗亦沒有安排足夠的人手來確保報告的準確性。在調查期間，花旗開始着手進行大規模補救工作來改善其數據質量和內部控制。由於花旗同意解決上述問題，PRA指因而將罰款金額削減了30%。

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