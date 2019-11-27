異動股：出售太陽能項目　江山控股復牌曾飆1.2倍

公司公布，全資附屬公司與買方訂立協議，擬出售一系列項目公司全部股權，於中國合共持有10個太陽能項目，總代價約11.66億元人民幣(下同)。

集團表示，出售事項將錄得收益不少於約9,753萬元，包括每年節省財務費用不少於8,000萬元，以及額外服務費收入約1,753萬元。出售事項所得淨額將用作償還現有債務，以降低集團的財務費用。

出售事項完成後，集團將繼續擁有35座已建成的太陽能發電廠，總裝機容量達1,378.8兆瓦。

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