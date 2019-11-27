異動股：出售太陽能項目 江山控股復牌曾飆1.2倍
2019年11月27日 10:28
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江山控股(00295)出售10個太陽能項目，股份於周三(27日)復牌股價高開54%後，再飆升126.6%，高見0.17港元，最新升幅縮至不足30%，見0.097元。成交額僅約100萬元。
公司公布，全資附屬公司與買方訂立協議，擬出售一系列項目公司全部股權，於中國合共持有10個太陽能項目，總代價約11.66億元人民幣(下同)。
集團表示，出售事項將錄得收益不少於約9,753萬元，包括每年節省財務費用不少於8,000萬元，以及額外服務費收入約1,753萬元。出售事項所得淨額將用作償還現有債務，以降低集團的財務費用。
出售事項完成後，集團將繼續擁有35座已建成的太陽能發電廠，總裝機容量達1,378.8兆瓦。
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