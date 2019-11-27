港股格局：沈慶洪料恒指繼續窄幅徘徊
2019年11月27日 10:33
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騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，美國統特朗普表示，很接近與中國敲定首階段貿易協議，市場對中美貿易進展持樂觀看法，美股三大指數再創新高，港股今早(27日)亦跟隨向上。不過，他提醒投資者，中美仍未正式簽署協議，雙方關係仍然反覆，預期恒指將於26,800至27,400點之間徘徊。
沈又指，阿里巴巴(09988)周一在香港第二上市，收市價較招股價高6.6%，表現不俗。他預期短線未必有太大上升空間，但中長線而言，仍有機會繼續反覆向上，料其後可望獲納入指數成份股或港股通交易名單，吸引被動基金及「北水」買貨，加上衍生工具陸續推出，發行商或需在市場上收貨以作對沖，股價中長線可望上試200港元，有貨的技資者可繼續持有。
另外，中國生物製藥(01177)剛派成績表，首三季多賺2.46%。沈認為業績表現中規中矩，由於股價早前累升已多，故有調整壓力。事實上，醫藥股今年以來表現不俗，臨近年尾或有獲利回吐，加上中生製藥估值唔算平，短線或進一步調整，有機會下試100天線約10.5元水平，毋須急於買貨，等股價喘定再作部署，至於有貨的投資者，若中生製藥未能重上50天線約11元水平，亦應先行減磅。
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