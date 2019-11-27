港股格局：沈慶洪料恒指繼續窄幅徘徊

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，美國統特朗普表示，很接近與中國敲定首階段貿易協議，市場對中美貿易進展持樂觀看法，美股三大指數再創新高，港股今早(27日)亦跟隨向上。不過，他提醒投資者，中美仍未正式簽署協議，雙方關係仍然反覆，預期恒指將於26,800至27,400點之間徘徊。

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