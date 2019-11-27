【大行報告】大摩予中國生物製藥目標價12.5元
2019年11月27日 10:55
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摩根士丹利發表報告指出，中國生物製藥(01177)第三季收入按年增13%，符合該行預期，但因稅務開支增加及少數股東權益較高，季度經常性盈利按年升17%，則表現略差。
大摩稱，據中國生物製藥管理層指有3種藥品或會於國家醫保藥品目錄的談判清單上，若獲納入醫保目錄，每種藥品每年可產生銷售額逾10億元人民幣，加上推出的新藥銷售，足以抵銷藥品Alprostadil(Kaishi)從醫保目錄中移除，以及第二輪藥品集中採購帶來的負面影響，相信可支持集團明年及2021年盈利有15%至20%的健康增長。
該行予其目標價12.5港元，維持「增持」評級。該股最新挫5%至10.64元。
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