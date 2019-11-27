【瑞通推介】追蹤美團及阿里購證
2019年11月27日 11:12
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國白宮顧問指中美兩國已接近達成首階段貿易協議，道指隔晚收報28,121點，升55點或0.2%，再創收市新高。
恒指昨升逾200點後倒跌，27,000點關得而復失，以全日低位26,913點收市，跌79點或0.3%；周三(27日)早市於27,000點之下好淡爭持。
恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾4,100萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾730萬元，反映投資者對後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,699點，而熊證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點。
阿里巴巴昨在港掛牌，開市價187元是全日低位，高位曾見189.5元，收市報187.6元，較上市價高6.6%，是成交最活躍港股，市值亦超越騰訊成為香港市值最高的上市公司。昨日同步上市的阿里相關認股證，合共錄超過4,200萬元資金淨流入其好倉，立即成為市場上最多資金淨流入的認股證。阿里今早升約1%，一度升抵190元創上市高。券商普遍給予股份200元以上的目標價。
騰訊昨曾升至342元再創逾兩個月高，及後逐步回落，收跌近1%於335.6元，兩日升勢告終，今早回穩，高位見338元，上方阻力留意近期高位342元，並留意10天線(約330.7元)的支持力度。昨有逾430萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾900萬元淨流出。
美團昨首次收於100元關口之上，報100.8元，升2.54%。股份在季績後連升3日，累漲9.7%，今早升逾2%，重上103元。美團昨錄超過6.6億元北水經港股通淨流入，即市留意能否突破歷史高位103.5元的阻力。輪證資金流方面，昨分別有超過490萬元和1400萬元資金淨流入美團好倉和淡倉。
中交建連續兩日上升衝破多條移動平均線及月初高位阻力後，昨日先升後回，高位曾見6.4元的兩個月高位，收跌0.79%於6.27元，為近全日低位。股份今早跌逾1%，失6.2元。昨有6萬元資金淨流出其好倉。
瑞通相關認股證之選擇：
阿里輕微價外、中短期購(13507)，行使價208元，2020年5月到期，實際槓桿5.4倍。
阿里貼價、長期購(13511)，行使價197.8元，2020年11月到期，實際槓桿3.7倍。
騰訊貼價、中短期購(11867)，行使價352.7元，2020年3月到期，實際槓桿9.4倍。
騰訊輕微價外、短期沽(27548)，行使價320.7元，2020年2月到期，實際槓桿12.3倍。
美團價外、中短期購(11829)，行使價120元，2020年4月到期，實際槓桿6.7倍。
美團輕微價外、中短期沽(11831)，行使價90元，2020年4月到期，實際槓桿5.5倍。
中交貼價、長期購(24254)，行使價6.29元，2020年12月到期，實際槓桿3.7倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(61254)，收回價26,510點，槓桿比率41.4倍。
恒指熊證(69390)，收回價27,490點，槓桿比率37.4倍。
騰訊牛證(60944)，收回價323.1元，槓桿比率16.7倍。
騰訊熊證(52522)，收回價353.9元，槓桿比率17.3倍。
美團牛證(61269)，收回價95.5元，槓桿比率8倍。
美團熊證(57595)，收回價109.9元，槓桿比率10.1倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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