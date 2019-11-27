【瑞通推介】追蹤美團及阿里購證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國白宮顧問指中美兩國已接近達成首階段貿易協議，道指隔晚收報28,121點，升55點或0.2%，再創收市新高。

恒指昨升逾200點後倒跌，27,000點關得而復失，以全日低位26,913點收市，跌79點或0.3%；周三(27日)早市於27,000點之下好淡爭持。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾4,100萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾730萬元，反映投資者對後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,699點，而熊證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點。

阿里巴巴昨在港掛牌，開市價187元是全日低位，高位曾見189.5元，收市報187.6元，較上市價高6.6%，是成交最活躍港股，市值亦超越騰訊成為香港市值最高的上市公司。昨日同步上市的阿里相關認股證，合共錄超過4,200萬元資金淨流入其好倉，立即成為市場上最多資金淨流入的認股證。阿里今早升約1%，一度升抵190元創上市高。券商普遍給予股份200元以上的目標價。

騰訊昨曾升至342元再創逾兩個月高，及後逐步回落，收跌近1%於335.6元，兩日升勢告終，今早回穩，高位見338元，上方阻力留意近期高位342元，並留意10天線(約330.7元)的支持力度。昨有逾430萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾900萬元淨流出。

美團昨首次收於100元關口之上，報100.8元，升2.54%。股份在季績後連升3日，累漲9.7%，今早升逾2%，重上103元。美團昨錄超過6.6億元北水經港股通淨流入，即市留意能否突破歷史高位103.5元的阻力。輪證資金流方面，昨分別有超過490萬元和1400萬元資金淨流入美團好倉和淡倉。

中交建連續兩日上升衝破多條移動平均線及月初高位阻力後，昨日先升後回，高位曾見6.4元的兩個月高位，收跌0.79%於6.27元，為近全日低位。股份今早跌逾1%，失6.2元。昨有6萬元資金淨流出其好倉。

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