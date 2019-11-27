【即市分析】睿見教育整固後釀突破？

中國早年結束「一孩政策」，近年更有意見鼓勵國民多生多養，利好產業由嬰兒相關食品、用品，乃至教育板塊。而睿見教育所經營的高端小學及中學，業務集中華南地區，分屬國內最富裕區域，在中美貿易戰陰霾下，集團截至2019年8月31日止全年業績，期內收入仍錄35%增長至16.81億元人民幣，純利則為3.59億元人民幣，按年升15.8%，反映盈利能力穩定。

里昂指，睿見教育的學校及管道學校，覆蓋6個大灣區主要城市，以公司一向的穩健擴張往績，並聚焦在華南地區，有助強化品牌及產生營運槓桿，予其「買入」評級，目標價睇6.1元。

參考該股近月走勢，大致於3.2至3.6元之間徘徊，似於該水平整固。而過去兩個交易日配合成交累升逾5%，MACD現牛叉，14日RSI向上移，後市動力增強。現價向下空間有限，但上望空間頗大，值博率不俗，短線先望3.8元，突破後再望4.2元，向下跌穿3.2元止蝕。

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