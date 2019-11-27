港元拆息︰1個月升至2.09厘 呈兩連升
2019年11月27日 11:20
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至1.86厘，連升兩日；1星期揚升至2.31厘；與樓按相關的1個月重上2厘，升至2.09厘，呈兩連升；3個月期則降至2.32厘。
27/11/2019
隔夜 1.86536厘
1星期 2.31536厘
2星期 2.11750厘
1個月 2.09482厘
2個月 2.34696厘
3個月 2.34786厘
6個月 2.35054厘
12個月 2.35714厘
26/11/2019
隔夜 1.59536厘
1星期 2.03786厘
2星期 1.97571厘
1個月 1.99232厘
2個月 2.31750厘
3個月 2.32036厘
6個月 2.32286厘
12個月 2.35357厘
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