【專家點評】樂普醫療看高一線

2019年11月15日，國務院深化醫藥衞生體制改革領導小組印發《關於進一步推廣福建省和三明市深化醫療衞生體制改革經驗的通知》，其中指出須「加大藥品耗材集中採購改革力度」，引起市場關注。

《通知》指出，一、2020年，按照國家統一部署，擴大國家組織集中採購和使用藥品品種範圍。二、各地要積極採取單獨或跨區域聯盟方式，按照帶量採購，招標及採購合一、質量優先、確保用量及保證回款等原則，對未納入國家集中採購和使用的藥品進行帶量及有預算的採購。

2020年9月底前，綜合醫改試點省份要率先進行探索，其他省份也要積極探索。三、各地要針對臨床用量較大、採購金額較高、臨床使用較成熟、多家企業生產的高值醫用材料，按類別探索集中採購。2020年9月底前，綜合醫改試點省份進行探索。

值得一提的是，與上次國家提出《治理高值醫用耗材改革方案》要求不同，由於醫療器材原料不一致性、不完全替代的原則，臨床使用所須技巧及跟進服務不一致，對於高值耗材的改革要求明顯較藥物放寬，例如只要求臨床使用成熟、多家企業採用的高值醫用耗材，且在時間上有所寬限。

以冠脈支架為例，在國家醫保局已經上綫的全國統一高值醫用耗材編碼編制標準中，冠脈支架分為部位、功能、品種三類，共31個分類，在招標降價的過程中，如果試點地區將冠脈支架分別三十一組競價，降價幅度可能較小，而如果試點地區僅以裸支架及藥物洗脫支架分組，則降價幅度勢必很大。以江蘇省經驗為例，則分為兩組，A組為產品標價1萬元人民幣以下的產品，共四款產品入圍；B組為價格1萬元人民幣以上的產品，共7個產品入圍。

中國銀河國際研究部

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