【午市重點睇】人民幣回落　歐元英鎊偏軟

●美匯指數98.3附近上落，港匯企7.8285，離岸人民幣(CNH)早段曾高見7.0134，最新回落至7.0226。日圓兌美元跌至109.15，歐元及英鎊偏軟，分別報1.1018及1.2854。金價報1,459美元。布油處64.14美元，紐油報58.27美元。道指期貨微升。

●港股半日收報26,926點，升12點或0.05%。

-港股格局：沈慶洪料恒指繼續窄幅徘徊。

-巨型科網股爆上，阿里及美團齊創新高。

-首控集團急瀉75%後停牌，成實外教育曾挫77%。

-異動股：出售太陽能項目，江山控股復牌曾飆1.2倍。

●A股快報：三大指數全線向上，半日漲幅介乎0.07至0.26%。

●統計局：中國10月規模以上工企利潤按年跌9.9%。

●MSCI：進一步納入A股前，要解決四大問題。

●亞洲股市：日韓澳股全線揚升。

●【即市分析】

●標普預警！澳洲改變財政刺激措施，將動搖AAA評級。

●申報不合規！花旗英國部門遭罰款4400萬鎊。

●寶馬擬大削員工獎金15%至20%。

●港元拆息︰1個月升至2.09厘，呈兩連升。

●駿隆：11月強積金人均賺2,088元，首11個月每人平均賺19,363元。

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