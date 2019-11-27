普信：地緣政治風險下　環球經濟下行風險升溫

普信亞太區多元資產方案主管Thomas Poullaouec稱，明年美國總統大選及其他地緣政治風險，將令環球經濟下行風險升溫，即使貿易戰停止開打，預期中美兩國經濟增長將持續放緩。

普信亞洲機會策略基金經理Eric Moffett補充，內地經濟增長放缓，其中原因是整體勞工市場相對緊絀。他又認為，當局較為看重就業問題，推出大規模經濟刺激措施的機會不大。

該行估計，明年股票仍將錄得溫和的正回報，Eric Moffett表示，仍看好亞洲區(日本除外)股市，目前區內股票估值吸引。市場普遍預測明年的盈利增長介乎10%至15%，低雙位數增長可行。

普信亞洲信貸債券策略副基金經理陳兆德指出，現時收益率偏低甚至為負的情況，令環球固定收益市場中的高收益資產更受追捧。他看好新興市場，尤其看好投資級別(IG)的亞洲信用債，指該資產較具防守性。雖然債務違約率上升，但仍維持相當低的水平，而槓桿水平維持穩定。至於高息債券，則看好負債水平保守及融資渠道穩定的發行人。

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