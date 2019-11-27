【高盛推介】小米今放榜 貼價購證可吼？
2019年11月27日 12:58
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(美聯社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米今日(27日)將公布業績，有市場研究機構發表報告指其於歐洲市第三季手機出貨上升73%，市佔率超過10%。
觀察個股認股證資金流向，可同近期資金傾向部署認購證，過去7個交易日共錄得約680萬港元資金流入。
市場上的認購證當中，近期市場較活躍的條款行使價在9.1元附近、明年7月到期的產品。
投資者如計劃業績公布前部署認購證，可留意當中槓桿最突出的小米購(21057)。亦可考慮貼價小米購(13278)，是市場上行使價8.7至9.4元之間槓桿最突出的選擇。低街貨的選擇則有價外幅度約6%，年期約5個月的低街貨小米購(13514)。
小米購(21057)，行使價9.09元，2020年07月24日到期，實際槓桿5.5倍，熱門條款產品中，槓桿最高。
小米購(13278)，行使價8.89元，2020年02月25日到期，實際槓桿8.4倍，行使價8.7至9.4元間產品中，槓桿最高。
小米購(13514)，行使價9.19元，2020年04月23日到期，實際槓桿6.1倍，中年期低街貨。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意小米牛(53825)，收回價與現價有約0.60元差距，在相近收回價產品中槓桿最高。
小米牛(53825)，收回價8.08元，行使價7.68元，換股比率10，槓桿比率7.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
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