法國外貿銀行：內地發生信貸違約機會率仍高企

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero表示，外在需求疲弱明顯拖累內地出口及投資，儘管股權融資出現亮點，但未能為資本流動帶來多大幫助，同時中美貿易戰猶如為宏觀環境「傷口」灑鹽，而在亞洲發達地區，出口產品為其價值鏈不可分割的重要部分，亞洲企業對海外收入和技術的依賴程度非常大。然而，外在需求大減及技術周期陷於低谷，對有關企業造成甚大傷害。

她指出，內地經濟下行加上生產價格大幅下跌，令內地企業的業務受挫，當局的貨幣政策及財政政策難有效地令經濟復甦，企業收入增長放緩，以及額外的槓桿作用，進一步損害企業的償還能力，認為內地發生信貸違約的機會率仍高企。

該行亞太區經濟學家吳卓殷表示，人民幣走勢主要視乎中美貿易談判進展，不見減息會對人民幣構成即時影響，需視乎市場能否恢復信心，在較差情況下，人民幣或弱見7.25美元。

他並預期，人民銀行今年內再會下調中期借貸便利(MLF)利率，料減5點子至3.2厘，需視乎內地通脹情況從而釋出寬鬆信號，並指年內仍有下調存款準備金率(RRR)的可能性，但對釋放流動性後，資金能否流至企業存疑，但認為可為內銀資金成本帶來支持。

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