中教控股：目標每年併購2至3個項目
2019年11月27日 13:08
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莫貴標(右)稱不同課程學費加幅有別。
中教控股(00839)首席財務官莫貴標稱，公司主要靠併購擴展，會以自身能力作考慮，強調不會「為買而買」，現時目標每年約2至3個項目。
他提到，中國內地併購機會仍多，民辦學校市場發展空間很大，加上開設本科大學需時至少10年。另公司一直有留意海外的收購目標，主要考慮與內地業務能否有協同效應。由於公司在海外的辦學經驗不足，因此收購後希望原有團隊留任。
公司上月收購澳洲國王學院，他指出，可為今個財政年度提供10.5個月貢獻，預計收入貢獻約13%，盈利貢獻約7%。該校現有約2,400名學生，其中1%為中學學生，比例遠低於澳洲市場30%水平；保守估計2至3年後可增至約4,200名學生。
學費方面，莫指不同課程的學費加幅有別，每年平均加幅維持5%至10%，退學率不超過3%。
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