報告：71%公司未來一年有意投資香港資產

高力國際發表《2019年度香港投資者問卷調查報告》顯示，雖然香港政治動盪加劇，中美貿易戰未平息，但投資者仍抱樂觀態度，展望未來12個月，有意於香港境內及境外配置資金的受訪者比率分別為71%和89%。

報告訪問了發展商、房地產投資信託基金、私募基金以及家族公司，合共79家以香港為基地的企業。

高力國際香港及南中國研究部主管鄧淑賢表示，房地產市場正進入鞏固階段，預計於未來12個月內，香港將是買家主導的市場，投資者會物色折讓的物業，議價時間或會延長。38%受訪者表示自己很大機會是「淨買家」，僅17%認為自己是「淨賣家」，反映出投資者並不急於出售其資產。

有89%受訪者表示，將於未來12個月內在香港以外的地區投資。儘管英國脫歐帶來不確定性，但倫敦(40%)是最具吸引力的地點，上海(37%)及新加坡(37%)仍然是亞洲市場最受投資者歡迎的熱點。此外，68%受訪者認為，香港政治動盪是影響本地投資市場的首要因素。

至於未來12個月最具投資吸引力的資產，高力國際資本市場副常務董事胡孝直預計，核心商業區的寫字樓價格和租金於2020年將會下調。這將為投資者創造機遇，讓他們有機會以相比過往數年較低的價格，覓得分層出售的寫字樓空間。因核心地區的供應有限，當市場回暖時，核心商業區的寫字樓價格應會迅速反彈。

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