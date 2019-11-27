【大行報告】高盛籲買港鐵 目標價調升至54元
2019年11月27日 14:08
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港鐵公司(00066)近月多項設施被破壞，影響股價表現。不過，高盛發表研究報告稱，現時是買港鐵的時機，將公司的投資評級由「中性」調升至「買入」，上調目標價4.24%至54元。
高盛指出，港鐵業務相對穩定，現金流強勁，可支持其派息。港鐵本地乘客量繼8至9月下跌7%後，10月再大跌26%；機場快線乘客量按年下跌43%，跨境服務跌26%。惟該行稱，有多項迹象顯示在區議會選舉過後，港鐵的業務會轉趨穩定。
該行估計，撇除一次性收益和物業重估增值後，港鐵2019財年淨利潤為117億元，暗示下半年度會有穩定的59億元淨利潤。票務及車站商業業務因車站關閉而導致營運受阻，而因為需要額外人手及維修支出，故該行預測該業務下半年盈利為24億元，而上半年則錄得盈利45億元。至於物業帳目則沒有受影響，下半年物業發展利潤預測為29億元，而上半年則錄得8億元，後者來自將軍澳的天晉和Malibu等項目。
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