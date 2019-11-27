道富環球：正減持港股　尤其看淡銀行類別

道富環球投資管理亞太區投資部主管安奇雲(Kelvin Anderson)表示，香港經濟明顯陷入衰退，本地消費意欲受挫，該行目前減持港股。他解釋，香港市場開放程度較高，較受貿易戰影響；至於香港持續的示威活動則主要影響本地消費、旅遊及零售業有關股票。上述因素影響市場的投資情緒。

不過，他認為香港仍具投資機會，看好保險及香港房地產，但看淡金融股，尤其是銀行股。他續指，多隻新股來港上市集資，表明香港市場仍維持開放，投資者對市場具信心。

內地股市方面，他持「中性」看法，看好消費品、體育用品股。

環球市場而言，該行偏重美國股票，認為美國經濟將保持領先地位，加上內需強勁及財政政策利好，該行看好北美股票走勢，相信有關企業可取得不俗盈利。

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