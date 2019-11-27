【專家點評】美股淡友伺機出擊

美股今年以來表現極為出色，而極受美股炒家重視及可以反映美股整體走勢的標指期貨，截至本周二美國入市前，已經累升接近25%。至於其上升的推動力，不少分析師主要解釋是因為今年以來聯儲局已減息3次以及中美即將達成首輪貿易協議。即使美國總統特朗普面對彈劾的風險，對美股的衝擊其實亦極之有限。今年以來美股每一次自高位的顯著回落，有膽識的投資者只要肯採取趁低買入的策略，至目前為止仍能取得不俗的回報。

美股這種長升長有的走勢，事實上亦造就了市場上出現了不少炒作美股的大贏家，結果不少在美股身上取得不俗回報的投資者，開始對目前市場的潛在風險，以及負面的聲音批評視而不見，更對美股衍生了極度自滿的貪婪情緒，而且他們也因為擔心錯過美股之後進一步的上升浪，因此更積極地把更加多的資金投進美股市場中。

在筆者看來，正正便是因為這種擔心錯過的市場情緒，成功支撐着目前看來正處於高處不勝寒階段的美股上升浪。

目前美股正在屢創歷史新高，市場貪婪情緒有增無減之際，早前卻有消息報道，全球最大的對沖基金Bridgwater利用認沽期權下注15億美元，打賭未來3個月全球股市將會暴跌。雖然這個下注金額只是佔這個對沖基金的資產總值大約1%，但背後其實反映大型對沖基金的主要操盤手亦相信目前美股，甚至全球股市的估值偏高，進一步上升空間其實不多，所以值得利用以小博大的策略，賺取未來3個月一旦全球股市出現暴跌時的潛在暴利。

有趣的是，市場對有大型對沖基金入市打賭股市即將會大跌的負面消息反應冷漠，目前市場只對利好消息產生明顯反應，而這也是典型牛市上升浪的特徵。

不過，在鐘擺的另一面，其實不少有耐性的美股淡友，目前正拭目以待，觀察美股的牛市上升浪是否到了最後階段，一旦確認便會大舉入市建立淡倉。大家要留意的是，稍後一旦市場出現一個看來是不大重要的負面消息，卻可以成功對美股構成重大打擊，甚至標指期貨的單日跌幅可以達到2%，又或在好消息出現後，美股卻呈不升反急跌的相反走勢，那便要小心今年以來，美股如此強勁的上升勢頭隨時會逆轉過來，而屆時相信也是淡友大展身手的好時機。

資深市場人士 鑫濤

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