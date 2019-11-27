樓價UPDATES：青衣月內41宗買賣　藍澄灣最活躍

青衣區本月至今錄得41宗買賣，為7月以來最多，當中藍澄灣表現最活躍，共錄得10宗。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角維港頌11月錄得6宗租賃成交，包括8座中層B室，實用面積1,315方呎，以四房包括套房間隔，向西北及享海景，成交月租7萬元，實用呎租53.2元。若以業主於2017年購入價4,263萬元計，回報率約2厘。

●西營盤瑧璈低層D室一房戶，實用面積346方呎，以2.2萬元租出，實用呎租63.6元。原業主於2016年5月以665萬元買入，以此計算，回報率約4厘。

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九龍區

●藍田滙景花園3座連天台單位，實用面積614方呎，原則三房間隔，現改為兩房戶，坐向維港煙花海景，叫價1,390萬元，減價至1,168萬元成交，累減222萬元或約16%，實用呎價19,023元。

●奧運站帝柏海灣5座低層C室，實用面積695方呎，間隔為三房包括套房，成交月租3.4萬元，實用呎租48.9元。

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新界區

●青衣藍澄灣1座中層F室兩房戶，實用面積488平方呎，現連租約，無樓睇，7月叫價645萬元，放盤約4個月，最終減至628萬元沽出，實用呎價12,869元。隨着盤源消耗加速，現時兩房戶入場叫價升至約660萬元。

●粉嶺雍盛苑A座低層21室，實用面積211方呎，開放式間隔，已補價自由市場成交價278萬元，實用呎價13,175元。

●剛性需求持續，住宅租務市場續被看好。屯門新屯門中心4座低層G室，實用面積455方呎，屬兩房間隔，獲投資者斥資460萬元購入作長線收租，實用呎價10,110元。同類單位市值月租約1.2萬元，料回報率約3.1厘。

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