渣打估聯儲局12月不減息 明年繼續按兵不動

美國聯儲局將於12月議息，渣打研究報告預計，聯儲局屆時不會減息，維持聯邦基金利率目標區間於1.5至1.75厘。渣打改變早前減息0.25厘的預測，主要原因與聯儲局的論調轉變有關，而非出於經濟前景考慮。

於2020年，渣打估計聯儲局依然會按兵不動，因相信聯邦公開市場委員會(FOMC)認為，目前政策合適並已就此立場達成共識，同時預計美國實質經濟活動已經觸底，意味着2020年或出現經濟回穩，並重拾增長，進一步實施寬鬆政策將不符合此預測。

該行報告指出，儘管至今年底美國經濟將進一步減速，最新的零售銷售、工業生產和採購經理指數(PMI)均顯示動能減慢，但前瞻性指標反映，經濟將於明年初回穩，預期在今年餘下時間，聯儲局將確保貨幣市場暢順運作。

明年隨着美國總統大選來臨，政治風險可能增加，對於對任何一方的施壓，渣打預計聯儲局將非常警惕於表現出屈服態度。

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