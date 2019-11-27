【即市分析】港鐵值得小注怡情

大行高盛就指，港鐵目前股價，已反映短期營運混亂等因素，且認為香港局勢若穩定下來，則港鐵在行業壟斷地位下，其乘客量將快速恢復，現時偏低的估值亦有望被市場重估，故將其評級上調至「買入」，同時上調目標價至54元。

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