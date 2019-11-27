【即市分析】港鐵值得小注怡情
2019年11月27日 15:15
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東方產經專欄作者HS哥：香港內憂未知幾時解決，投資者見港鐵公司(00066)營運唔知幾時先回復正常，都未敢押大注。不過，所謂有危就有機，現水平小注博反彈，其實具有一定值博率。
大行高盛就指，港鐵目前股價，已反映短期營運混亂等因素，且認為香港局勢若穩定下來，則港鐵在行業壟斷地位下，其乘客量將快速恢復，現時偏低的估值亦有望被市場重估，故將其評級上調至「買入」，同時上調目標價至54元。
走勢上，港鐵股價近幾個月在43元水平見不俗承接力，今日(周三)即市彈逾2%，走勢改善，值得吼位買Call博再上。港鐵摩通購(26223)，2020年2月到期，行使價47.87元，實際槓桿約15倍，溢價約9%。
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