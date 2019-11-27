2020年個市點睇？將華爾街普遍預期倒轉就對了！

不經不覺已到了11月底，距離2019年完結僅餘一個多月，除了回顧市況之外，更是「算帳」的時候！就在2018年差不多的時間，市場已陸續揣測今年市況，結果當然是錯到離譜。目前華爾街大多預言2020年股市穩中向好、全球經濟見底復甦，散戶應否盡信呢？

【油價】

在2018年底，華爾街大行估計今年布蘭特期油處於每桶60至70美元。目前布蘭特期油處於每桶約62.6美元，僅是預測下限。

【10年期美債】

在2018年底，幾乎所有華爾街大行都估計，今年美國聯儲局會繼續加息，個別甚至預期加息3次，有利債息上揚。結果是10年期美債息今年9月初曾低見1.45厘。

【金價】

由於市場估計聯儲局會持續加息，故金價理應不會太強，華爾街估計今年金價大約處於每安士1,270美元左右，最樂觀也只是1,400美元。結果金價今年大升，更一度突破每安士1,500美元水平。

【歐股】

在2018年底，市場對今年歐洲經濟預測十分悲觀，主因是意大利債務問題及英國脫歐不明朗，估計歐洲股市今年會大跌，幅度料超過雙位數。結果歐股代表之一Euro Stoxx 50今年以來累升近兩成。

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