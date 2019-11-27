準繩分析員警告：別在現水平追入美股

外國傳媒報道，近年測市準繩的美股大好友，Canaccord Genuity股票策略員Tony Dwyer最新認為，股市出現了「怕錯失升浪」的心態，呼籲投資者別在現水平追入美股。不過，他重申，依然看好標指2020年升上3,350點水平，只不過目前不是直線向上的時候，估計需要經歷調整。

事實上，他在11月初也呼籲，投資者不用急於入貨，估計有限度及臨時的調整會出現。由他建議等待直至目前，美股僅累升逾1%左右。他目前重申，從各類指標顯示，旺市會延續至年底是令人懷疑的，直言「不會升到尾！」其中一個原因是俗稱「恐慌指數」的VIX指數跌穿12，大幅低於20的長期平均值，意味市場充滿着樂觀情緒，反而預示着再大升的空間不大。

Dwyer近年的預測確實準確，包括2016年7月預言美股12個月最少狂飆20%；2018年1月預言股市升得多要調整、同年3月仍叫人撈底。到了2019年3月直指，美債孳息「倒掛」是入貨信號；8月美債孳息率再出現「倒掛」時，呼籲投資者不要與市場「一般見識」，「倒掛」反而是買股信號，因往績是預計兩年後才衰退，不是即時衰退；之後在10月2日表明股市未到頂，勸告投資者勿被「股災月」的唱淡言論嚇怕。結果一一言中。

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