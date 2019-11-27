【市後重點睇】英鎊續弱　道期靠穩

美匯指數報98.35，港匯企7.8287，離岸人民幣(CNH)處至7.02水平。日圓兌美元進一步跌至109.15，歐元及英鎊分別報1.1005及1.2838。金價報1,458美元。布油處64.16美元，紐油報58.32美元。道指期貨升13點。

●市後關注點

-21:30 美國第3季國內生產總值(GDP)、美國上周新申領失業救濟人數、美國10月耐用品訂單

-22:45 美國11月芝加哥採購經理指數

-23:00 美國10月個人開支及收入

●恒生指數全日收報26,954點，升40點，主板成交757億港元。上市第二日的阿里巴巴，股價曾飆3.9%，創195元新高，收報193.2元，升2.99%；另一科網巨頭美團點評，曾見105.2元的上市新高，收報104.2元，升3.37%。

-減持手機屏幕業務股權，中國全通曾飆1.7倍

●A股快報：滬綜指收跌3點，煤炭及金融股呈弱。

●亞洲股市：日股收漲64點，韓澳股穩升。

【即市分析】港鐵值得小注怡情

●社科院預警：明年內地10個城市樓價可能下跌。

●法國外貿銀行：內地發生信貸違約機會率仍高企。

●中教控股：目標每年併購2至3個項目。

●普信：地緣政治風險下，環球經濟下行風險升溫。

●渣打估聯儲局12月不減息，明年繼續按兵不動。

●穆迪：料明年內房市場續穩，但銷售增長受壓。

●2020年個市點睇？將華爾街普遍預期倒轉就對了！

●準繩分析員警告：別在現水平追入美股。

●兩批在港發行人民幣國債獲超購。

●【啟德新盤】嘉峯匯首推208伙，售價650萬元起。

●深水埗北河街地舖1350萬沽，低意向價25%。

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