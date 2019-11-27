新股專輯：招商局商業REIT周四起招股 入場費4040元
2019年11月27日 16:29
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招商局商業房託基金(01503)周四(28日)起至下周二(12月3日)招股，每基金單位售價介乎3.42至4港元，一手1,000基金單位，入場費4,040.31元，預期12月10日首掛。花旗為獨家上市代理。
是次發行7.5億基金單位，集資最多30億元，所得資金將用於收購前身集團、上市交易成本，以及一般企業用途。
招商局商業房託基金為一項房地產投資信託基金，由招商蛇口(001979.SZ)發起，招商局置地(00978)擔任房托管理人，目前投資組合位於中國深圳蛇口的5棟物業組成，總樓面面積及可租賃總面積分別約為26.23萬平方米及24.99萬平方米。據可租賃總面積計，平均租用率為81%，2018年底為90.4%。物業於6月底的評估價值總額為65.17億元人民幣(下同)。
招股書顯示，今年上半年收入按年增長4.62%至1.9億元；溢利及全面收益總額3.91億元，按年倒退50.22%。
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