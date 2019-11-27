經濟難搞好！日本首9個月出生人口大跌5.6%

日本經濟實在難有起色，主因是未來人口愈來愈少，嚴重影響消費結構！日本厚生勞動省周二(26日)公布數據顯示，該國今年1至9月的出生人口按年大減5.6%，至67.38萬人，若趨勢持續至年底，出生人口數將創1989年以來最大跌幅，當時跌幅逾5%。

值得留意的是，上述數字包括在日本出生的外國人，以及在海外出生的日本人。至於今年在日本出生的日本嬰兒，數量料僅87萬至88萬，較10年前大跌近20萬人，也是自1899年開始有統計以來的新低。去年該數字為91.8萬，2017年為94.6萬。

究其原因，是處於生育適齡期的女性正在減少。回看1971年至1974年，日本曾出現嬰兒潮，惟當時出生的女性如今已屆45歲以上。再者，日本女性的生育率亦不斷下降。

隨着人口老化，國際貨幣基金組織(IMF)周一(25日)已表示，日本消費稅稅率到2030年時，必須達到15%，以應付日益增加的護理與醫療等社會保障成本。

該機構指，日本必須在2030年，將消費稅稅率提高至15%，並在2050年提高至20%。此外，受累於全球經濟放緩，日本目前也需要採取財政措施，進一步刺激經濟。日本現時的消費稅稅率為10%。

在2008年至2013年期間出任日本央行行長的白川方明近期亦警告，目前面對的不是放水不足，而是嚴峻的結構性問題，關鍵在於如何解決人口老化及人均生產力增長不足。

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