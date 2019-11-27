融創中國收購18個項目權益　涉152億人幣

環球世紀及時代環球及其附屬公司主要從事地產項目的開發營運，在成都、武漢、長沙、昆明等城市共開發18個目標項目，總建築面積約3,071.6萬平方米，可售建築面積約2,771.6萬平方米，約佔總建築面積的90%，目前未售建築面積約2,390.1萬平方米。

集團表示，通過此次交易，以合理的土地價格獲得了大量優質的土地儲備，將有力支持集團未來的穩健發展。此外，環球世紀及時代環球在會議中心、展覽中心及文旅方面有多年的積累，並形成了良好的口碑和品牌，將進一步提升集團多種物業業態的營運管理能力。

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