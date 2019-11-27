【fb直播】港股幾時有方向？
2019年11月27日 16:37
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中美貿易協議再傳利好消息，隔晚美股創新高，不過港股於期指結算日前好淡爭持，高低波幅不足200點，大市要等下星期返嚟先會有明顯方向？
阿里巴巴(09988)上市翌日，股價繼續向上，最高見過195.3元，創上市後高位。現價買入作長線部署又得唔得？下一步睇咩位？
港鐵(00066)獲大行高盛上調評級至「買入」，目標價由51.8元升至54元，股價曾升逾3%，係今日表現最好藍籌。不過港鐵經常有負面消息傳出，暫時唔好睇得咁樂觀？
中生製藥(01177)周二(26日)收市後公布業績，純利按年增長2.46%，但比上半年放緩，績後要捱沽，最多跌逾半成，趁低吸納又值唔值博？
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