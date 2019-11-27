【旅業蕭條】喜來登酒店入住率及房租大跌
2019年11月27日 16:42
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大昌集團(00088)公布，截至9月30日止6個月業績，期內收入2,390萬港元，按年減少93%，在分佔聯營公司盈利後，錄得股東應佔溢利7,040萬元，按年減少43%；每股盈利11.4仙，擬派中期息每股0.12元。
該集團指出，擁有35%權益的喜來登酒店，一直躋身為香港享譽盛名的五星級酒店之一。近月香港經歷持續大規模暴力示威活動，回顧十多年來，現時酒店業的營商環境最為惡劣，旅客人數較去年同期暴跌。由於該酒店位處於示威集中地區，其入住率及房租價格已錄得顯著跌幅。儘管經濟放緩，酒店購物商場繼續為酒店提供穩定的租金收益。
展望未來，雖然港府及酒店業界可望推出更多措施，以吸引來港旅客，並刺激本地市場，但尚待香港社會恢復秩序，酒店業始能全面復甦。
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