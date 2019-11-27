恒生推自動櫃員機NFC或二維碼提款服務

恒生為香港首間銀行採用NFC技術提供手機提款服務。客戶透過恒生個人流動理財服務應用程式設立提款指示，隨即可於就近的恒生自動櫃員機提取現金，更可選擇以QR Code或NFC提取現金，值得注意，每日提款上限將計入小額轉帳限額，最高為每日1萬元。市民提取現金後，將會收到手機短訊及電郵通知。

服務推出初期，所有恒生自動櫃員機均支援QR Code提款，當中過半數櫃員機將同時支援QR Code及NFC提款。及至2020年上半年，NFC提款將擴展至涵蓋所有恒生自動櫃員機。

恒生執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺表示，冀透過引入NFC技術提升客戶的銀行體驗，帶來更便利的選擇。今年首9個月，該行已提升了逾100項新數碼服務功能及數碼基礎建設，包括櫃位手機取票服務(e-Ticketing)，以及於個人e-Banking服務提供「Live Chat」在線通訊功能。

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