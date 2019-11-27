跌市尋「抵」：葵芳閣最平放盤唔使600萬

港鐵葵芳站一帶有不少上車屋苑，當中葵涌葵芳閣屬區內入場門檻最低屋苑之一，有兩房戶業主因應市況轉靜，將單位叫價劈40萬元，以低於600萬元放售，為項目最平放盤。

上述屋苑由3幢分層住宅組成，合共提供592伙，主打兩房間隔，亦有供應實用面積劃一為473方呎的三房單位。物業周邊配套完善，只需數分鐘步程，即可到達港鐵站及巴士總站。同時，附近商場林立，新都會廣場及葵涌廣場等購物熱點近在咫尺，食肆及戲院一應俱全。

不過，葵芳閣樓齡已屆35年，亦未進行大規模維修，物業難免老化，而自身設施簡單，只設有一個平台花園。

中原許偉業表示，該屋苑放售盤源不多，目前尚餘約6至7個，上述叫價最低單位為3座低層A室，實用面積415方呎，兩房間隔，最初放盤價約610萬元，近日已因應市況下調至約570萬元，呎價約13,735元。

以該放盤計算，可承做九成按揭保險，首期一成約57萬元，最高貸款額513萬元，首置買家需支付約17.1萬元從價印花稅。以現時普遍供樓息率約2.5厘，還款期二十五年計算，每月供款約24,107元，當中已包括保費。

近日市場氣氛淡靜，葵芳閣本月暫只錄1宗成交，單位為3座中層F室，實用面積473方呎，早前業主移民放售，以620萬元低價售出，呎價僅約13,108元。

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