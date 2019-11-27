香港投資者必知！未來10年亞洲「萬億商機」是...

外國傳媒報道，由國際會計師行羅兵咸永道(PwC)、荷蘭合作銀行(Rabobank)，以及新加坡主權投資公司淡馬錫(Temasek)聯合製作的研究報告顯示，亞洲在食物方面「不能自給自足」，估計未來10年需要投資額外8,000億美元(約6.2萬億港元)，以增加食物供應，滿足區域需求，否則將面臨「糧食危機」。

報告估計，亞洲人口在2019年花費在食物方面的支出達4萬億美元(約31萬億港元)，於2030年將倍增至8萬億美元(約62萬億港元)，「如果不及時作出額外投資，我們相信整個農業將難以滿足需求，結果就是劣質食物湧現，並且供給亞洲人口。」

為何亞洲正面臨「糧食危機」？報告指出，主因是亞洲本身已供不應求，目前倚賴由美洲、歐洲，以及非洲所組成的長期供應鏈來進口食物。整體來說，拉丁美洲、東非，以及南亞是食物淨出口地區，而亞洲大部分地區及非洲是食物淨進口地區，造成亞洲過度倚賴他國去滿足生活基本需求。

隨着氣候轉變及人口增長，會為區內糧食帶來問題，令價格變得波動。再者，隨着經濟發展，估計在2030年，亞洲人均可耕種土地面積會下跌5%。與此同時，未來10年，亞洲人口料增加約2.5億，相當於整個印尼。若將上述全部因素加起來，就是「糧食危機」的圖畫。

報告指出，若要化解問題，估計未來10年需要投入額外8,000億美元，當中大約一半是投資中國，主要用作自動化。舉例來說，深圳大疆(DJI)已製造出農業專用的無人機，用來殺蟲和施肥，以及找出農作用疾病爆發的來源，而中國無人機於2018年的全球市佔率逾70%。因此，中國的深圳、北京，以及上海是有潛在能力成為農業創新中心，發展相關產業。

另一邊廂，新加坡及印度的班加羅爾，可聯同其他地方，組成食品檢驗中心，以加強消費者信心。

－－－－－－