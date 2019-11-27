西九高鐵站商業地逾422億批出 史上最貴
2019年11月27日 17:49
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地政總署公布，廣深港高鐵西九龍站商業地以422.32億港元批出，中標財團為新鴻基地產(00016)。該大型項目可建總樓面約316.46萬方呎，每方呎樓面地價13,345元，符合市場預期，成為賣地史上最貴地皮。
今次批出價，較去年5月售出的啟德第1F區1號住宅地皮，當時所錄的251.61億元舊紀錄，大幅高出約67.8%。
該地皮上周截標只收到3份標書，是8年以來反應最冷淡的政府商用土地，其餘入標財團包括新鴻基地產（00016）獨資入標，長實集團（01113）、信和置業（00083）、恒基地產（00012），及九龍倉置業（01997）等5家發展商合組財團競投。
地盤連翔道與柯士甸道西交界，去年已納入賣地計劃中，當初市場估值高逾1,400億元，將來料提供3幢19至28層高商業大樓。
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