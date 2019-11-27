全球最低！南韓上季出生率降至0.88　經濟堪憂

繼日本後，外國傳媒報道，南韓統計廳周三(27日)表示，該國今年7至9月的第3季生育率降至0.88，再創全球最低紀錄。這數字不但改寫南韓最低季度紀錄，也創下2018年南韓總生育率0.98以來的最低紀錄。出生率如此低，實有礙經濟可持續發展。

在全球擁有36個成員國的經合組織(OECD)中，南韓2017年生育率1.05，已是墊底，並遠低於同期日本的1.43、法國的1.86，以及以色列的3.11。

南韓今年截至9月底止，新生嬰兒數量按年大減7.9%。該國2018年和2017年新生嬰兒數量按年減幅分別為8.7%和11.9%。若按城市計，首爾第3季生育率0.69，創全國最低；世宗市生育率1.34，則是全國最高。

鄰國日本厚生勞動省周二(26日)公布數據顯示，該國今年1至9月的出生人口按年大減5.6%，至67.38萬人，若趨勢持續至年底，出生人口數將創1989年以來最大跌幅，當時跌幅逾5%。

值得留意的是，上述數字包括在日本出生的外國人，以及在海外出生的日本人。至於今年在日本出生的日本嬰兒，數量料僅87萬至88萬，較10年前大跌近20萬人，也是自1899年開始有統計以來的新低。去年該數字為91.8萬，2017年為94.6萬。

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