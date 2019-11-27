小米第3季盈利微升　智能手機銷量達3210萬部

今年第3季，集團繼續實施「手機+AIoT」雙引擎戰略並取得成效，用戶群和接入平台設備數量都保持快速增長。9月全球MIUI每月活躍用戶數目達到2.91億，按年增長29.9%。截至9月30日，IoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機及筆記本電腦)數量達到2.13億台，按年增長62%。此外，人工智能助理「小愛同學」的每月活躍用戶數目於9月達到5,790萬，按年增長68.6%。

上季智能手機部分的收入達323億元，銷量達3,210萬部。根據Canalys的統計，集團全球智能手機出貨量的市場佔有率為9.2%，排名第四。

另外，IoT與生活消費產品部分收入為156億元，按年增長44.4%。智能電視業務在中國大陸及境外市場均持續保持領先地位，上季智能電視的全球出貨量達310萬台，按年增長59.8%。根據奧維雲網統計，小米電視穩居中國大陸電視出貨量的第一位，市佔率16.9%。

上季MIUI每月活躍用戶數目按年增長29.9%，截至9月達2.91億，9月中國大陸地區的MIUI每月活躍用戶數目與去年同期持平在1.12億。智能電視及小米盒子的每月活躍用戶數於9月達到2,390萬，按年增長50.1%。期內互聯網服務收入達53億元，按年增長12.3%；廣告業務收入達29億元，按年降低9%，主要原因是廣告收入中的預裝收入降低，由去年同期的8.25億元，下降到3.76億元。

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