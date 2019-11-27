新股專輯：招商房託未來3年將投資4億人幣翻新物業
2019年11月27日 18:22
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左起：財政總監熊靜、執行董事郭瑾、非執行董事劉寧、主席兼非執行董事黃均隆、非執行董事余志良、營運總監鐘寧
招商房託(01503)周四(28日)起招股，該公司營運總監鐘寧在記者會上表示，未來三年將投資3億至4億元人民幣翻新旗下物業，預料將提升整體收益率至少三成。
該房託目前投資組合位於中國深圳蛇口的5棟物業組成。執行董事郭瑾指，雖然中國內地經濟增長放緩，但中國大力發展廣州，加上早前深圳成為建設前行示範區，對未來深圳市場發展有信心。
他提到，深圳寫字樓供應增加，但集中在前海地區，隨着日後基礎建設完善，有助提升交通便利程度，使旗下物整體物業將會更便利及具吸引力。
郭瑾又表示，未來會考慮在北京、上海等一線城市發展及進行收購，而母公司亦有物業在其他地區，包括香港，或有機會把高潛力商用物業注入該房託中。
問及為何選擇在本港上市，非執行董事余志良指，一直與中證監溝通，中證監亦有研究房託上市。雖然過去數年本港亦沒有房託上市，但由於本港市場流量龐大及有國際金融中心優勢，故看好香港市場。
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